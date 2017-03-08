Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VAN NEVRUZ TURİZMİNE HAZIRLANIYOR

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için Van’a gelecek olan İranlı turistler için Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi seferber oldu.

VAN NEVRUZ TURİZMİNE HAZIRLANIYOR

Van Kapıköy Sınır Kapısı, Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla baştan aşağı temizlendi. Saray’da bulunan Kapıköy sınır kapısı, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ve Saray Belediyesi ekiplerince temizlendi. 



Kapıköy sınır kapısı, 35 personel 15 araçla iki gün boyunca geceli gündüzlü süren kar ve çevre temizlik çalışmasıyla adeta baştan aşağı yıkandı. Yapılan çalışmalarda 30 kamyon çöp ve hafriyat taşınırken, sınır kapısında yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda çamurdan arındırıldı. 



Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü de bölgeye 10 adet oturma bankı monte etti. (Kurum haberi)

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.