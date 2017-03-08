VAN NEVRUZ TURİZMİNE HAZIRLANIYOR

Van Kapıköy Sınır Kapısı, Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla baştan aşağı temizlendi. Saray’da bulunan Kapıköy sınır kapısı, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ve Saray Belediyesi ekiplerince temizlendi.







Kapıköy sınır kapısı, 35 personel 15 araçla iki gün boyunca geceli gündüzlü süren kar ve çevre temizlik çalışmasıyla adeta baştan aşağı yıkandı. Yapılan çalışmalarda 30 kamyon çöp ve hafriyat taşınırken, sınır kapısında yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda çamurdan arındırıldı.







Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü de bölgeye 10 adet oturma bankı monte etti. (Kurum haberi)