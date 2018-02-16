Var gücümüzle çalışacağız

AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanlığına atanan Emine Timoçin, ''Bizler makam ve mevki için değil, büyük AK Parti ailesine 'hizmet' için buradayız. Bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Çalışmalarımıza hemen başladık. Öncelikle il kongremiz var. İl kongremizin ardından da Kadın Kolları olarak görev dağılımı yapacağız. AK Parti çatısı altında kadın kollarında görev yapmak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapımız açık. İnşallah hep birlikte bu çıtayı daha yukarlara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize bu görevi tevdi eden, layık gören herkese ve daha önce görev yapmış, hizmet etmiş tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.



Başkan Palancıoğlu’ndan tebrik ziyareti

Diğer yandan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu, Emine Timoçin'e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.



Emine Timoçin ile uzun süredir Talas’ta güzel işler yaptıklarını ve bundan sonrada aynı başarıyı göstereceğine inandığını belirten Başkan Palancıoğlu, “Yeni AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Emine Timoçin Hanımefendi oldu. İlçe Kadın Kolları Başkanı olduğu için kendisiyle uzun süredir çalışıyoruz. Sağ olsun nezaketi ve uyumlu kültürü ile Kayseri’deki çalışmalarına devam edecek. Bizde elimizden geldiğince destek vereceğiz. AK Parti’nin büyümesindeki en önemli aşamalardan bir tanesi kadın kollarının çok yoğun çalışması. Her seçimde kadın kolları üstün gayretiyle partimize destek vermiş üst sıralara çıkmasını başarılar kazanmasını sağlamıştır” dedi.



“Bu bir bitiş değil yeniden başlangıçtır” diyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ise şunları söyledi:

“Aldığım görevin yükünü ve ağırlığını taşıyorum. İnşallah Sevilay Başkan’dan aldığımız bayrağı en iyi şekilde taşıyacağız. Rabbim yardımcımız olsun. Başkanımıza ziyaretleri için çok teşekkür ederim.”

Kurum Haberi

