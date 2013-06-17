Vatandaş, Bohçacılara Karşı Uyarıldı

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirilği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe halkına dolandırıcılık ve siber suçlar, dilenciler, bohçacılar ve kapıdan satıcılara yönelik alınabilecek önlemler hakkında bilgiler verildi.
Kurulan stant da; Hırsızdan Tavsiyeler, Çelik Kapıların Özellikleri, Kapı Kilitlerinin Özellikleri, Portatif Güvenli Kilit Örnekleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi.
Kurulan stant da; Hırsızdan Tavsiyeler, Çelik Kapıların Özellikleri, Kapı Kilitlerinin Özellikleri, Portatif Güvenli Kilit Örnekleri hakkında uygulamalı bilgiler verildi.