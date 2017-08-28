Vatandaşın fatura isyanı

Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin mesken faturalarına ilave ettiği ücretler tepkilere neden oluyor. Özellikle perakende satış bedeline ek olarak faturalara yansıtılan dağıtım bedeli, adeta isyan ettiriyor.Şikayetçi vatandaşın iddiasına göre 22,48 TL olan ana borcun üzerine eklenen kalemlerle birlikte ödeme tutarı 43,25 olduğu vurgulanırken, şikayetini dile getirmek istediğinde ise “İtirazınızı lütfen yazılı ıslak imzalı bir dilekçe ile yapınız. İnceleme sonucu sayacınızda sorun yoksa 18,94 TL sayaç açıp kapama ücreti alınır” cevabıyla karşılaştı.Yaşadığı durum karşısında şoke olduğunu belirten vatandaş, şikayetini dile getirmek için muhatap bulamadığını iddia etti.