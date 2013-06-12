Vatandaşlar, Sokak Köpeklerinden Dertli

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yıldızevler gibi bölgelerde artan sokak köpeği sayısı vatandaşları endişelendirirken, belediyelerin konuya duyarsız kaldığı eleştirileri de artmaya başladı.

Gazetemizi arayan vatandaşlar, Yıldızevler Mahallesinde kereste satışı yapılan işlerlerinin olduğu bölgede ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Kültür Parkı çevresinde çok sayıda sokak köpeğinin bulunduğunu ve akşam saatlerinde korkudan dışarıya çıkamaz hale geldiklerini söylediler. Özellikle çocuklarından endişe ettiklerini belirten mahalle sakinleri, “ Belediyeyi birçok kez aradık ama nafile. Hepsi sorumluluk almaktan kaçarak başka birimlere yönlendiriyorlar. Allah korusun, köpekler, birine zarar verdiği zaman mı harekete geçecekler?” diye tepkilerini dile getirdiler.

OTOBÜS SEFERLERİ YAPILSIN

Öte yandan Doğu sanayi bölgesi tarafına saat 20.00’dan sonra otobüslerin girmediğinden dert yanan vatandaşlar, “Akşam 8’den sonra Doğu Sanayinin çevresindeki yerleşim yerlerine otobüs girmiyor. Yıldızevler ve Çevreyol üzerinde inerek evimize gitmek zorunda kalıyoruz. Gerçekten orada oturan insanlar mağdur oluyor. Birde sokak köpeği korkusu olunca özellikle engelli vatandaşlar büyük sıkıntı çekiyor. Belediye Başkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyoruz” diyerek şikâyetlerini dile getirdiler.