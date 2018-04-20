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Vatmanlardan Huzurevi’ne ziyaret

Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesindeki vatmanlar Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret etti. Anlamlı ziyarette huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Vatmanlardan Huzurevi’ne ziyaret
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında raylı sistem araçlarını kullanan vatmanlar Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette huzurevi sakinlerine yakın ilgi gösteren vatmanlar onlarla sohbet ederek dualarını aldılar. 
Yaşlılarımızla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ulaşım A.Ş. personeli, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler. Huzurevi sakinleri ise ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler. 
İHA
 
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