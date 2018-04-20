Vatmanlardan Huzurevi’ne ziyaret

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında raylı sistem araçlarını kullanan vatmanlar Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette huzurevi sakinlerine yakın ilgi gösteren vatmanlar onlarla sohbet ederek dualarını aldılar.
Yaşlılarımızla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ulaşım A.Ş. personeli, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler. Huzurevi sakinleri ise ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.
İHA
Yaşlılarımızla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ulaşım A.Ş. personeli, onlara çeşitli hediyeler takdim ettiler. Huzurevi sakinleri ise ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.
İHA