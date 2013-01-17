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Verenel Dereği 50 Ton Un ve 500 Kg Çikolata Topladı

Verenel Derneği Kayseri Şubesi, Suriye’deki insanlık dramına sessiz kalmayarak 50 ton un yardımında bulundu.

Verenel Dereği 50 Ton Un ve 500 Kg Çikolata Topladı
Verenel Derneği Başkanı Mustafa Dirican, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, “Bildiğiniz gibi Suriye’de yaşanan insanlık ayıbı var. Zulümde evlerinden olan ve bir çok zorluklarla yaşam mücadelesi veren, Suriyeli kardeşlerimize genel merkezimizin 41 TIR ile 1 ekmek 1 battaniye kampanyası açtı. Biz de bu kampanyaya 50 ton un 500kg çikolata ile katıldık 14 ve 15. TIR’ı yükledik. Bu TIR’lara aynı zamanda 200 civarında battaniye ve giyim eşyası da yükleyerek gönderdik” dedi.
Dirican, eşyalar ve gıda maddelerinin Hatay’daki depoda toplandığını ve diğer şehirlerden gelen malzemelerle birlikte Suriye içine güvenli bir şekilde ulaştırıldığını bildirdi.
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