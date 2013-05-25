Verenel'den İhtiyaç Sahipleri İçin Kermes

Verenel Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Mustafa Dirican, kermesle ilgili yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz genel faaliyetlere yönelik bir çalışma oluyor. Nasıl ki yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine, yetimlere ve diğer kesime yapmış olduğumuz yardımların yanı sıra yurt dışında da yapmış olduğumuz bir takım faaliyet var. Bunlardan bir kaç tanesi, Filistin, Somali, Pakistan, Sudan ve Makedonya'da olsun buradaki yetimlerin bakımını üstlenmiş durumdayız. Bir ikincisi olarak Afrika bölgelerine su kuyusu projemiz var. Diğer projelerimizin içinde Somali'ye 50 bin Kuran'ı Kerim projesi başlatmıştık. Bir projenin rakamı olduğu zaman kısıtlayıp bırakmıyoruz tamamını getiriyoruz. Aynı şekilde burada ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarımızda da hem Türkiye hem Kayseri içinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen ki dönemlerde kurban kesimiyle binlerce aileye yardımda bulunmuştuk, bu yılda ülkelerin sayısını arttırarak devam etmek istiyoruz. Bu kermesteki gayemiz Verenel gönüllülerinin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarına vesile olmak. Sosyal ve kültürel bir etkinlik oluyor, yapılan yemekler gönüllü bir şekilde yapılıyor. Alan gönüllü alıyor, satan gönüllü satıyor. Buraya şifa bulmak için bile gelenler oluyor. Bütün Kayseri halkını kermesimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

3 gündür devam eden kermes, 17 gün daha açık kalacak.