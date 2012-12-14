Vietnam Büyükelçisi Kayseri'yi Çok Beğendi

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Nguyen Thecauong, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Kayseri'ye ilk kez geliyorum. Kayseri'nin tarihini okudum. Buraya gelip şehri görünce de Kayseri'yi ziyaret etmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım" dedi.



Kayseri gibi güzel bir şehirde görev yapmanın ayrıcalığına değinen Büyükelçi Thecauong, "Kayseri'yi görmeden Türkiye'yi biliyorum demek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.



Kayseri üzerine bir takım araştırmalar yaptığını kaydeden Büyükelçi Thecauong, Kayseri'nin İpek Yolu üzerinde olan oldukça tarihi bir şehir olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin bölgesindeki önemine değindi.



Kayseri'nin çok önemli bir şehir olduğunu bu yüzden bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini anlatan Büyükelçi Thecauong, "Melikşah Üniversitesi'nde 4 öğrencimiz var. Şu anda Kayseri, en çok öğrencimizin bulunduğu il. Umarım zamanla daha çok öğrencimiz olur Kayseri'de. Sadece eğitim ve kültür-sanat alanında değil ileride Vietnam'daki bir şehirle Kayseri'nin Kardeş Şehir olmasını istiyorum. Ziyaretimden sonra umarım bu konuda çalışmaları başlatırız. Vietnam ve Türkiye ilişkilerinin daha çok gelişmesini arzu ediyoruz. İki ülke insanının birbirlerini daha yakından tanıması, kültürel ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.



BAŞKAN ÖZHASEKİ KAYSERİ'Yİ ANLATTI



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise Büyükelçi Thecauong'u Kayseri'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Vietnam aslında bizim için çok yabancı bir ülke değil ama mesafe uzaklığından dolayı şimdiye kadar çok ilişki kuramadık. Nihayetinde biz de Uzak Doğu'nun bir parçasıyız. Orta Asya'dan kalkıp buralara gelmişiz. Zaten tipoloji olarak da bakıldığı zaman göz yapımız, tipolojimiz birbirine çok benzer"dedi.



Kayserinin köklü tarihi hakkında da Büyükelçi Thecauong'a bilgiler veren Başkan Özhaseki, Kayseri'nin dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu kaydetti.



Anadolu'yu tanımak isteyen bir kişinin Kayseri gezmesi gerektiğini belirten Başkan Özhaseki, "Kayseri, Anadolu'ya en iyi örnek olacak bir şehirdir" dedi.



"İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"



Kayseri'nin sanayi ve ticaret hayatındaki yeri ve önemine de değinen Başkan Özhaseki "Vietnam'la da ticari ilişkileri geliştirmek isteriz. Gerekirse iş adamlarımızla Vietnam'a da gelir, yatırım imkanlarını yerinde görürüz. Ortaklıklar kurulabilir mi inceleriz. Çünkü mesafelerin çok kısaldığı bir ortamdayız. Bu ortamda Vietnam'la da işbirliğine hazırız. İnşallah hayırlı bir başlangıç olur" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Başkan Özhaseki günün ansına Büyükelçi Thecauong'a, Türk motifleri ile süslenmiş cam vazo hediye ederken konuk büyükelçi ise Başkan Özhaseki'ye ipekten yapılmış bir tablo ile Vietnam ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yılı anısına bastırılan 2013 yılı takviminden armağan etti. Takvimde gerek Türkiye'den gerekse de Vietnam'dan kareler yer alıyor.



