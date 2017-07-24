Vosvos arabalar ile düğün büyük ilgi gördü

Kayseri’de özel bir şirkette çalışan Levent Işık, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ikamet eden Şerife Yeşil ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu mutlu gününe ortak olmak isteyen arkadaşları da damadı yalnız bırakmadı. Kendisinin de Vosvos aracı olduğunu söyleyen Damat Levent Işık, organizasyon için arkadaşlarına teşekkür etti. Damadın arkadaşlarından Rabia Bolat “Arkadaşımızın düğününe geldik, Vosvos Kayseri olarak burada bulunuyoruz. 17 - 18 araç var burada 1968 - 1967 - 1974 her modelden her çeşit vosvostan var. Eğlenceli bir gün çiftimize mutluluklar diliyoruz" dedi.

Gelini alan damat, vosvoscu arkadaşlarının oluşturduğu konvoyla düğün salonunun yolunu tuttu. Güzel görüntülerin oluştuğu düğün konvoyu vatandaşların da dikkatini çekti.