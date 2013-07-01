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Vosvos Tutkunları Kayseri Yollarında

Vosvos Kayseri Fan Club üyeleri sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek Kayseri’de vosvoslarıyla beraber şehir turu yaptı.

Vosvos Tutkunları Kayseri Yollarında
Kayseri’de vosvos hayranı bir grup, sabahın erken saatlerinde Kayseri Kalesi önünde bir araya geldi. Kayseri Kalesi önünde bir araya gelerek konvoy halinde şehir turuna çıkan vosvos tutkunları, Hisarcık’ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. 20 vosvosun yer aldığı konvoy ile şehir turu yapan vosvos sevenler, hafta sonu tatilinin de keyfini çıkardı.
Vosvosları ile birlikte Vosvos Kayseri Fan Club üyeleriyle beraber şehir turu yaptıklarını ifade eden vosvos tutkunları, Türkiye’nin çeşitli illerinde şehir turlarına katıldıklarını söyledi. Bazı vosvos sevenler de çocukları ile birlikte katıldıkları şehir turunda doyasıya eğlendi.
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