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Yaban Domuzu Şehre İndi

Kayseri’de şehre inen domuz vatandaşları tedirgin etti.

Yaban Domuzu Şehre İndi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semti yakınlarında bulunan ölü domuz, çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Sabah saatlerinde sipariş üzerine şehirler arası terminalin yanından Belsin semtine gittiklerini anlatan Hüseyin Yalçın, “Bizim önümüzden bir hayvan koşarak geçti. Biz köpek olduğunu zannettik ancak karşı yoldan gelen bir aracın bu hayvana çarptığını gördük. Siparişi aldıktan sonra geri dönerken ne olduğunu merak ettik ve araçtan inerek baktığımızda domuz olduğunu gördük” diye konuştu.
Şehir merkezi sayılabilecek bir yere kadar inen domuzu görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Hüseyin Yalçın, “Bunun arkası var mı bilmiyoruz ancak domuzlar şehre kadar indiyse okula giden çocuklar ve işine yürüyerek giden insanlar tehlikededir diye düşünüyorum” dedi.
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