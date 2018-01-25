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Yaban hayvanları için yem bırakıldı

Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından kar yağışının yoğun olduğu Yahyalı, Develi, Pınarbaşı ve Sarız’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için yem bırakıldı

Hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için, ekipler harekete geçti. Yetkililer tarağından Memeli ve kanatlı yaban hayvanları için buğday, tavuk sakatat, havuç, lahana ve ıspanaktan oluşan toplam 1 ton 730 kg yem bırakıldı. Yapılan yemleme çalışmaları ile şube müdürlüğünce ağır kış şartlarından dolayı aç kalan hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanı popülasyonu da destekleniyor.
Kentte bugüne kadar yaban hayvanları için doğaya 950 kilo buğday, 730 kilo tavuk sakatat, 400 kilo yeşillik olmak üzere toplam 2 ton 100 kilo yem doğaya bırakıldı. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği günlerde yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
 İHA                                                                                                       
 
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