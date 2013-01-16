Yabani Hayvanlara Balık İkramı

Kayseri’nin Develi İlçe Belediyesi tarafından zabıta ekipleri ve Av Hayvanlarını Koruma Dernek Başkanı Ahmet Karabulut’un da katıldığı bir çalışma ile yaban hayatına destek vermek için Erciyes Dağı’na 2 ton balık ve kuşlar için 160 kilo buğday bırakıldı.
Buğday ve balıkların Develi’de Kızık yolu, Tomarza yolu ve Soysallı yolu kenarlarında bulunan arazilere bırakıldığı öğrenildi.
Buğday ve balıkların Develi’de Kızık yolu, Tomarza yolu ve Soysallı yolu kenarlarında bulunan arazilere bırakıldığı öğrenildi.