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Yabani Hayvanlara Balık İkramı

Kayseri'de hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü dağlara, yabani hayvanlar için 2 ton balık ve buğday bırakıldı.

Yabani Hayvanlara Balık İkramı
Kayseri’nin Develi İlçe Belediyesi tarafından zabıta ekipleri ve Av Hayvanlarını Koruma Dernek Başkanı Ahmet Karabulut’un da katıldığı bir çalışma ile yaban hayatına destek vermek için Erciyes Dağı’na 2 ton balık ve kuşlar için 160 kilo buğday bırakıldı.
Buğday ve balıkların Develi’de Kızık yolu, Tomarza yolu ve Soysallı yolu kenarlarında bulunan arazilere bırakıldığı öğrenildi.
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