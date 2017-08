YADES dua almaya devam ediyor

YADES ekipleri, Kurban Bayramı öncesi proje kapsamında hizmet alan yaşlılarımızı tek tek ziyaret ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, YADES projesiyle yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını gidermek için çalışıyor. YADES ekipleri, Kurban Bayramı öncesi de yaşlılarımızı tek tek evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

YAŞLILARIMIZIN EVİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

YADES projesi kapsamında hizmet verilen yaşlılarımızın evinde Kurban Bayramı öncesi bayram temizliği başladı. YADES ekipleri bir taraftan evlerin genel temizliği ile ihtiyaç duyulan evlerde tadilat ve onarım işleri yaparken sağlık ekipleri de yaşlılarımızın genel sağlık durumlarını kontrol ediyorlar. Bu kapsamda Emine Mermer ve Pembe Şalgamcı adlı yaşlılarımız da evlerinde ziyaret edilerek bayram öncesi her türlü ihtiyaçları giderildi.

YADES ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne kendilerine verilen bu hizmetten dolayı teşekkür eden Emine Mermer ve Pembe Şalgamcı, kapılarının kendilerini düşünen birileri tarafından çalınmasının dahi önemli olduğunu belirterek, “Verilen tüm hizmetler için Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen YADES projesiyle kendi kendine bakmakta yetersiz olan 400’ün üzerinde yaşlıya ihtiyaçları olan her türlü hizmet veriliyor.