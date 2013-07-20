Yahalı'da Şehit Aileleri İftarda Buluştu

Özel bir sosyal tesiste verilen yemeğe Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç, Başkan Yardımcısı Yusuf Parlak, Garnizon Komutanı Ali Kanber ve İl Genel Meclis Üyeleri katıldı. Şehit yakınları ve gazi yakınları ile masaları tek tek gezerek ilgilenen Kaymakam Polat, Ramazan Ayı’nın paylaşım içerisinde geçmesini temenni ederken, ''Bu ayın dini ve milli kültürümüzdeki önemi büyüktür'' dedi.

Kaymakam Polat Şehit ailelerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Aziz şehitlerimizin canlarını vererek, gazilerimizin ise şehit olmak için yola çıkıp, vatanımızın bütünlüğü ve dirliği, ülkemizin geleceği için bedenlerini ortaya koyarak yaptığı fedakârlık, elbette hiç bir şey ile ölçülemez. Şehitlerimizin varlığı hep aramızda. Biz onları hiç bir zaman gönlümüzden çıkartmadık. Aziz hatıraları hep içimizde yaşıyor. Siz değerli aileleri de onların bize emanetleri olarak görüyor ve bu bakımdan siz değerli emanetlere sahip çıkmanın en temel görevlerimizden biri olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.