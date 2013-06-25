Kanser hastası olduğu belirtilen Selvi Gürlek dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile İsmet Mahallesi mezarlığına defnedildi. Belediye Başkanı Mehmet Araç, halasını kaybetmenin verdiği acı ile gözyaşlarını tutamazken, kurulan taziye çadırında Kuran’ı Kerim okutuldu. Cenazeye Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yıldız, Garnizon Komutanı Ali Kanber, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, iş adamı Hacı Ahmet Koyuncu ve vatandaşlar katıldı.
Yahyalı Belediye Başkanını Acı Günü
Yahyalı Belediye Başkanı Mehmet Araç’ın halası vefat etti.
25 Haziran 2013 Salı 14:35
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