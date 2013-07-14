Yahyalı Kaymakamı Nakış Kursunu Gezdi

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Aydoğan, yaz etkinlikleri kapsamında Voleybol, Hentbol, Basketbol, Resim ve İngilizce kursları açtıklarını söyledi. Kursların 7-14 yaş grubunu kapsadığını belirten Müdür Zeki Aydoğan, çocukların yaz tatillerini iyi değerlendirebilmeleri için çaba harcadıklarını ifade etti. Daha sonra El İşlemeleri sergisinde vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Polat; ''Çok başarılı işler yapıldığını, nakış sanatının unutulmaması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Nakış sanatının Yahyalı’da belli bir kültür haline geldiğini ifade eden Polat, gelecek nesilleri aktarılabilmesinin önemli olduğunu belirtirken, açmış oldukları kursun amacının bu olduğunu söyledi.