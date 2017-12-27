Yahyalı’da “Ecdad Mirası Çınarlar” toprakla buluşuyor

Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahip olan, devleti, gücü ve yükselmeyi temsil eden Çınar Ağacını, ilçede çeşitli bölgelerine dikmeyi hedefleyen Yahyalı Belediyesi, etkinlik kapsamında halka ücretsiz olarakta Çınar Fidanı dağıtacak.

Etkinliği ilk olarak Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi bahçesine öğrencilerle birlikte Çınar Fidanı dikerek başlatan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada “ Bugün okulumuza, öğrencilerimizle beraber Çınar Ağacı dikmek için geldik. Bilindiği üzere hem Selçuklu’ da hem de Osmanlı’ da Çınar Ağacı’ nın önemli bir yeri vardı. Ecdadımızın bize mirası Çınar Ağacı, kültürümüzde çok değerli olan ve sevilen bir ağaçtır. İnşallah sizlerde, geleceğimize yön veren büyük çınarlar olursunuz. Ağaç sevgisini sizlere anlatmaya gerek yok. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), “"Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz´´ diye bizlere tavsiyede bulunmuştu. Bu tavsiyeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İnşallah önümüzdeki Cuma günü, ilçe meydanımızda 1000 adet Çınar Fidanı dağıtacağız. Ve dağıtımdan sonra ilçemiz Yenice Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda da Çınar Fidanı dikeceğiz. Ben halkımızı bu etkinliğe davet ediyorum. Hep birlikte Yahyalı’nın yeşiline, yeşil katalım.“ ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediyesi tarafından “ Yeşile Yeşil Katalım, Ecdadımızdan Miras Çınar Dikelim” sloganı ile yapılacak olan etkinlik, 29 Aralık 2017 Cuma günü saat: 13.30’ da ilçe meydanında gerçekleştirilecek.