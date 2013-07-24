Yahyalı'da Kaza

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Kayseri Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, M.T.’nin kullandığı 38 D 7768 plakalı motosikletin Ş.Ö.’nün kullandığı 38 D 6064 plakalı otomobil ile çarpıştığı öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen M.T.’nin kaza sonrasında yaralandığı ve olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ş.Ö. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (iha)

