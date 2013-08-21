Yahyalı'da Mahalle Kültürü Yaşatılıyor

Yahyalı 'nın 100. Yıl mahallesinde yaşayan sakinlerin, geleneksel hale getirmek istedikleri buluşma günü, mahallelilerin yoğun olarak tarım arazileri olan Göynük Yaylasında yapıldı. Tarihteki adı ''Boyacılı'' olan mahallenin buluşma gününde unutulmaya yüz tutan eski mahalli kelimeler, deyimler ve özellikle düğünlerde oynanan yöresel oyunlar anlatıldı. Osmanlı döneminden bugüne kadar gelen ailelerin geçmişi de okunurken, vefat edenler için dualar edildi. Yaşlılar tarafından, yaşanan acı tatlı hikayeler anlatılırken, dedelerini hiç görme şansı bulamayan gençler, geçmişleri ile ilgili yaşananları ilk kez duyduklarını ve duygulandıklarını belirttiler.

Programın duayeni olan İbrahim Culfa, yaptığı konuşmada, ''Bu programı sadece geçmişimizi yad etmek ve anılarımızı anlatmak için değil, geleceğe umutla bakıp, zamanın getirdiği öncelikleri, insani ilişkileri ve ihtiyaçları yerine getirmek için yaptık'' dedi.