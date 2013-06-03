Alınan bilgilere göre, Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Köyünde R.D. isimli kişi, köy girişinde hafriyat döktüğü esnada ağzından ve burnundan kan gelmek suretiyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Develi Olay Yeri İnceleme timince yapılan araştırmada herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Maktulün ölüm sebebinin tespiti için cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yahyalı Devlet Hastanesine sevk edildi. (iha)
Yahyalı'da Şüpheli Ölüm
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir kişi hafriyat döktüğü sırada ağzından ve burnundan kan gelerek öldü.
03 Haziran 2013 Pazartesi 16:19
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