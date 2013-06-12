Yahyalı'da Trafik Kazası

Alınan bilgilere göre, Yahyalı'ya bağlı Derebağ Beldesi yolunda 16 yaşındaki Z.H'nin kullandığı traktör, virajı alamayarak devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Z.H. ile yanında bulunan M.K. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan birinin durumunun ağır olması nedeniyle hava ambulansı ile diğeri ise kara yolu ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ve yaralıların durumları hakkında bilgiler veren Derebağ Belde Belediye Başkanı Fatih Hurma, yaralıların kaburgalarında ve bazı yerlerinde kırıklar olduğunu, iç kanama şüphesi ile yoğun bakımda tutulduklarını bildirdi. (iha)

