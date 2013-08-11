Yahyalı’da Yangın

Kayseri ’nin Yahyalı İlçesinde çıkan yangın da 10 dönüm otluk arazi yandı.

Çat mevkiinde, maden yolu kenarından başladığı tahmin yangında, 10 dönüm civarındaki otluk alan yandı. Yahyalı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi, meşelerin tutuşmasını önlerken oluşabilecek büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu.

Yahyalı Belediyesi itfaiye ekiplerinin ardından yangına müdahale etmek için olay yerine gelen, Orman İşletme Müdürlüğü yangın arazözü, yolda oluşan çukur nedeniyle devrilme tehlikesi atlattı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından rahat bir nefes alan Yahyalı Belediyesi itfaiye ekipleri, bu kez de Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan arazözü çöktüğü yerden çıkarmak için mücadele etti. Uzun uğraşların ardından çıkarılan arazöz devrilme tehlikesi atlatırken, iki görevi de başarıyla tamamlayan Yahyalı itfaiye ekipleri, bayram izninde bulunan ve destek için olay yerine gelen personel vatandaşların takdirini topladı.

Yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.