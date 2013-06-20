Yahyalılar, Bezdirme Şöleninde Buluşacak

1998 yılında Yahyalı ve köylerinin yardımlaşma, dayanışma, tanıtım ve geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu ifade eden Yahyalı kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Selim Katırcı, “Kayseri’de toplam 20 bine yakın Yahyalı nüfusuna kayıtlı hemşerimiz bulunmakla birlikte bir Yahyalı da burada kurulmuştur. Dernek olarak onların adına faaliyet gösteren tek temsilci durumundayız. Hemşerilerimiz adına zaman zaman faaliyetler yapmakta olup, en geniş kapsamlı ve en yoğun olarak bu sene 3.sünü yapacağımız Bezdirme Şöleni 23 Haziran Pazar günü, Erciyes Tekir Yaylası’nda gerçekleştirilecektir. 23 Haziran Pazar günü Erciyes t Tekir Yaylası’nda gerçekleştirilecek olan Bezdirme Şenliğimize, tüm Yahyalılı hemşerilerimizi ve Yahyalı dostlarını şenliğimize davet ediyoruz. Bu hafta sonu tüm hemşerilerimizle beraber Erciyes’te buluşacağız. Özümüzde bir olacağız. Tarihimizden gelen geleneksel tatlarımızdan olan bezdirmeyi yiyeceğiz. Yöresel sanatçılarımızı dinleyeceğiz. Tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” Diye konuştu.

Şenliğe gitmek isteyenler için Hunat tramvay durağı önündeki dernek binasının önünden saat 10.00’da araç kaldırılacağını belirten Katırcı, şenliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.