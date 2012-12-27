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Yaktığı Tüp Sonu Oldu

Kayseri’de bir kişi, kamyonetin içinde yaktığı tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaktığı Tüp Sonu Oldu
Kocasinan ilçesine bağlı Ambar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi’nde, park halindeki kamyonetinde kalan 45 yaşındaki M.O.'dan (45) haber alamayan patronu, sabah saatlerinde çalışanlarından gidip kontrol etmelerini istedi. İşçiler, M.O.'nun kamyonette hareketsiz halde yattığını fark ederek camı kırdı. İşçilerin haber verdiği 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde, M.O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında kamyonetin şoför mahallinde bulunan piknik tüpü dikkat çekti. Isınmak için yaktığı tüpten sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen M.O.'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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