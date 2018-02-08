Yalçın, peynircilerle buluştu

Peynirciler Çarşısı esnafıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, esnafa projeyi anlattı. Amaçlarının bu kentin marka değeri olan otlu peyniri korumak ve esnafın önünü açmak olduğunu söyleyen Yalçın, sakatatçılar ve balıkçılar için ise ayrı bir çarşı yapılacağının müjdesini verdi.

Proje ile ilgili detayları esnafla paylaşan Genel Sekreter Yalçın, “Burada bir restore çalışması yapmak üzere bir proje hazırladık. Projemiz inşallah 3-4 ay içerisinde netleşir ve ihalesini yaparız. Sonrasında ise restore çalışmaları başlar. Bu süre içerisinde buradaki dükkanların boşaltılması lazım. İşin başka bir boyutu da peynirci esnafı ile sakatatçı esnafın bir arada olmasıdır. Doğrusu bizler kimsenin ekmeğine mani olamayız. Ama orası peynirciler çarşısı olarak otantik bir bina şeklinde restore edildikten sonra sakatatçılara da ayrı bir yer bulma gayretindeyiz. Bugün de orada bulunan siz değerli esnafımızın da görüşlerini almak üzere sizleri buraya davet ettik. Bizlerin en fazla yüz yüze geldiğimiz kesim esnaf kesimidir. O yüzden de belediye olarak esnafın elinden tutmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda bırakın esnafımızın ekmeğine mani olmayı, bizler esnafımızın önünü açmak istiyoruz. Burada da bir takım güzelleştirmeler yapacağız. İnşallah hepimiz açısından hayırlı olur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, ilgili daire başkanları ile Peynirci, sakatatçı ve balıkçı esnafı temsilcileri katıldı.

Yapılan proje çalışmalarından dolayı Genel Sekreter Yalçın’a teşekkür eden esnaf temsilcileri görüş ve önerilerini anlattı.

Kurum haber