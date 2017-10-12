Yamaç paraşütü iniş pisti yenileniyor

Yapılan çalışmalar sonucunda 900 m uzunluğunda ve 4 m genişliğinde yürüyüş yolu, 1800 metrekare tartan pist, 1 adet 450 m uzunluğunda 2 m genişliğinde paten ve bisiklet parkuru ortaya çıkacak.

Vatandaşların alanı daha iyi ve rahat kullanması için pistte birçok değişiklik yapacaklarını söyleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Şuan da yamaç paraşütü iniş pistinde çalışmaları inceliyoruz. Talas’ın girişinde Komando Caddesi üzerinde burası çok yoğun bir şekilde kullanılan bir etkinlik alanımız. Aynı zamanda da yürüyüş ve koşu yapan vatandaşlarımız burayı yoğun olarak kullanıyor. Ama yoğunluktan dolayı küçük ve dar kalmış durumda. İlave ihtiyaçlar da vardı. Özellikle gençler ve çocuklar paten yapmak isteyenler veya bisiklet sürmek isteyenlerle ilgilide bir talep vardı. Dolayısıyla şuanki yürüyüş parkurunu iki katına çıkarıyoruz.” dedi.

Alanı gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, “Şuanki yürüyüş parkurunun yanına ikinci bir yürüyüş parkuru ekliyoruz. Aynı zamanda da bütün tartan pisti, yürüyüş yolunu yenilemiş olacağız. İlave olarak da iç çemberde yine güvenli bir şekilde çocuklarımızın paten yapabileceği ve bisiklet süreceği üçüncü bir daireyi de oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla burası çok daha yoğun kullanımlara müsait hale gelecek. Şimdi bu çalışma başladı. İnşallah çimlendirme çalışması da bitecek. Dolayısıyla çok yakın zaman içerisinde bu çalışmamız tamamlandığında vatandaşlarımız burasını çok daha nitelikli bir halde kullanmaya başlayacaklar. Hayırlı olsun.” diye konuştu.