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YAMULA BARAJI'NDA KATLİAM VAR

Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KOB-DER) Genel Sekreteri İsmail Arslan; Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, Kayseri'de amatör balıkçıların sıkıntılarının kademe kademe çözüldüğünü belirttiği açıklamasında: 'Kiralama Şartnamesinde tüm yıl boyunca tutulabilecek sadece bir ton alabalık yazılı. Kira bedeli belirlenirken bu rakam baz alınmış. Halbuki ağcılar kanunen yasak olan misina ağlar ile neredeyse günde bir ton alabalık tutuyorlar. Kiralama Şartname'sindeki rakamlarda sorun var. Üstelik yasak olan misina ağlarla Yamula Barajı'nda adeta bir katliam gerçekleştiriliyor' şeklinde konuştu.

YAMULA BARAJI'NDA KATLİAM VAR
Kayseri'de amatör biçimde sportif olarak avlanan binlerce oltacının sesi duyulmaya başladı. Gazetemiz Kayseri Gündem'in de olta balıkçılarının sorunlarını duyurması ile Kayseri'de amatör sportif olta balıkçılarına ayrılan alanların darlığından ve barajda balık avı izni alan kiracıların misina ağ ile yaptıkları bilinçsiz avlanmadan şikayetçi olan amatör oltacılar, çatısı altında birleştikleri KOB-DER kanalıyla avlak olarak açılmasını istedikleri alanları ve bilinçsiz avlanma ile ilgili şikayetlerini Tarım Hayvancılık İl Müdürü Özkan KAYACAN'a ilettiler.

Kayseri İl Müdürü KAYACAN, amatör olta balıkçılarının talep ettiği avlak alanlarının büyük bir kısmını amatör olta balıkçılarının kullanımına açtı. Amatör olta balıkçıları derneği bu çalışma için Kayacan'a bir plaket sunarak teşekkürlerini iletti, ancak kanunen yasak olan misina ağ kullanımında denetimlerinin zayıflığı nedeniyle barajda balık kalmadığını iddia eden sportif olta balıkçıları çok sıkıntılılar.

Konu ile ilgili görüştüğümüz Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KOB-DER) Genel Sekreteri İsmail Arslan: 'Devletimizin duyarlı, vatandaşına hizmeti şiar edinmiş idarecilere ihtiyacı var. Aslında her zaman tüm huzursuzluk, duyarsızlık, bilgisizlik, anlayışsızlık ve iletişimsizlikten kaynaklanan çekişmelerin mahsülü. Biz Sayın Müdürümüz Kayacan'a, Dernek olarak olta balıkçılarının problemlerini ifade ettik. Sağ olsunlar bizleri dikkate alıp, dinlediler. Çözüm için gayret edeceklerini söylediler. Sonra bu sözleri havada kalmadı. Çok kısa bir sürede talep ettiğimiz avlak alanlardan mevzuata uygun olan bölgeleri amatör olta balıkçılığına açtılar. Ancak barajlarda balık popülasyonu gün geçtikçe ciddi anlamda azalmakta. 

Kanunen yasak olan misina ağlarla yapılan katliamlar barajlardaki canlı yaşamını tehdit etmekte ve biz amatör oltacılar gelecek açısından çok endişeliyiz. Avlak alanlarımızı sağ olsun can Müdürümüz genişletti; fakat barajlarda artık tutacak balık bulamıyoruz. Ağcılar, tüm barajları yasak olan misina ağlar ile doldurmuş durumda olmalarına rağmen, onlara yönelik denetimler çok yetersiz ve üstelik çok garip biçimde amatör olta balıkçısına yönelik denetimler artarak, her türlü sürüyor. 

Örneğin Kiralama Şartnamesinde Yamula Barajı'nda tüm yıl boyunca tutulabilecek sadece bir ton alabalık olduğu yazılı. Kira bedeli belirlenirken bu rakam baz alınmış, halbuki ağcılar misina ağlar ile neredeyse günde bir ton alabalık tutuyorlar. Yani o rakamda problem var. Üstelik amatör olta balıkçılarının burnunun dibine yasak misina ağları geriyorlar ve kavgalar, tatsızlıklar yaşanıyor. Aslında ağcılar kullandığı yasak ağları sportif balıkçıların görmesinden rahatsızlar ve tuttukları balık miktarına şahit olmaları da canlarını sıkıyor. Burada çok ciddi sakat bir durum var ve yetkililerin dikkatini bu konuya çekmek istiyoruz. 

Önümüzdeki dönemde KOB-DER, Kayseri'deki idarecilerimizin yetki sınırlarını aşan, hafta içi amatör olta balıkçılığı yasağına karşı da Türkiye'deki diğer oltacı dernekler ile birleşerek, Bakanlık nezdinde çalışmalar yapacak. Sayın Müdürümüzün de desteklediği ağcıların kıyıya 100 metre yanaşmaması için taleplerimizi Bakanlık'ın ilgili kurumlarına iletiyoruz. 

Şahsım ve temsil ettiğim amatör olta balıkçıları adına söylemem gerekir ki: Biz can Müdürümüz Özkan KAYACAN'dan razıyız, sağ olsun; var olsun. Gayretli, duyarlı, sorunları çözmede samimi bir idareci. Allah, ondan razı olsun. Memleketin her yerinde Müdürümüz gibi idarecileri çoğaltsın. 

Ancak sadece bir kişi ile olmuyor problemlerin çözümü. Duyarlılık hepimize lazım ve kimse bindiği dalı kesmemeli. Kurum'da çalışan görevlilerden, Kolluk güçlerinden, kooperatif üyelerine, çiftlik sahiplerine, amatör olta balıkçılarına kadar herkesin en az Müdür bey kadar duyarlı, samimi ve idareci olması gerekiyor' dedi. 

KOB-DER Genel Sekreteri Arslan, Kayseri Jandarma Komutanlığı'nın da amatör olta balıkçıları ile muhataplıklarında özenli olması gerektiğini, yetkililerin olta balıkçısına destekçi olmalarını beklediklerini ifade ederek önümüzdeki aylarda Kayseri Belediyeleri ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde bir balık avı turnuvası yapacaklarını, 15 Mart Cuma günü 19.00'da ise Melikgazi Tiyatro Salonu'nda KOB-DER'in ilk Genel kurulu'nun yapılacağını söyledi.
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DernekYamula BarajıKatliamOltacıKobderBalıkçıKayseri BalıkYamulaTarımHayvancılıkMüdürÖzkan KayacanKayacan
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tuna yılmaz 5 yıl önce

öncelikle şunu söyleyim oltacılar hafta içi yasak gelince ne yapacaklarini şaşırdılar barajın balıgını katleden oltacidir dırı vırı ag kulanan oltaci barajin kenerının pislenmesinde baş rol oltacilarindir 1 nisanda yasak geliyor ag atanlara yasak varsa oltaciyada yasak geliyor dernek kuruldu hakınızı istediniz hakınız verildi hak ve hukuk neyse uymak zorundasiniz

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murat akkoyun 5 yıl önce

Sizin bu akla zarar yazınızı hayretle okudum. Yüzlerce metre ağın yapamadığını oltacımı yapıyor.Ya siz hiç baraja gitmediniz Ya da ağcısınız.Ağcılar balık koymadı barajda kuruttular. Siz mevzuatı da bilmiyorsunuz 1 nisanda yasak sadece ağcıya. Bir atsınlar bakalım ağları nasıl toplatıyoruz burası dağ başı değil.Ayrıca biz hakkımızın ne olduğunu biliyoruz ve alacağız sizin gibi 1000 kişi olsa vız gelir.Sizin de hak ve hukuk bildiğiniz yorumunuzdan belli maşAllah aslında size cevap vermeye bile gerek yok ama neyse

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Nizamettin Arslan Oltacıyım 5 yıl önce

Evet enteresan. Biz oltacıyız. Konuya tarafız o yüzden sizde OLTACILAR yazmakla bir tarafı işaret etmişsiniz. yazınızdan sizinde bir taraf olduğunuz aşikar. Konuyla pek alakalı olduğunuza göre ve oltacı olmadığınıza göre geriye iki şık kalıyor ya ağ atan bir kişisiniz...Yada....Hak ve huku diyorsunuz Barajın misina ağlarla anasını ağlatıyorsunuz. Oltacının burnunun dibine misna ağ geriyorsunuz. Nisan Mayıs Haziran için katliama hazırlanıyorsunuz. Gümüş balığı tutacağız diye balığın yumurtlama yataklarını bozacaksınız. Allah aşkına siz kimsiniz. Çokgöz mevkini açıkca yazıyorum. Dadağı, Ebiç buraları iyi bildiğin malum...Etrafı pisleten oltacılar ha:) Kaç defa mıntıka temizliği yaptın. Hayatı ömründe kaç defa baraj etrafına bir ağaç diktin....Balıkları tutup haraç mezat satanlar kim. Göz var izan var. Kilosu 0.242 KR dan ihale edildi. Biz tutulan balıklarla pavyon kapatanları biliriz. Aynen öyle HUKUK ne ise ona riayet edeceksiniz. Ve bir gün O hukuk önünede çıkacaksınız!!!!!!!!!

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Mustafa TAŞ 5 yıl önce

hafta içi yasak gelince ne yapacaklarını şaşırdılar söüz manidar. demkki bekledikleri bi şeydi. Önceden planlanmış uygulamasını beklenen bir hava oluşmuş. demekki bunun kulisi yapılmış. Hafta içi yasağı gelince...ben bu işin çok ciddi bir organize ile yapıldığı kanısındayım. Bu işin içinde kimler varsa Adli yargıdan geçmeli diye düşünüyorum. delile ispata luzum yok. Birileri birileri anlaştı ve şu an yazarın da dediği gibi yağmalanmasına alt zemin oluşturuldu. Bu yazılar rahatsızlık veriyor ki ve yapılan iş hukuki değil ki çatlak sesler çıkıyor. Komik. acı komik

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