YAMULA BARAJI'NDA KATLİAM VAR

Kayseri'de amatör biçimde sportif olarak avlanan binlerce oltacı nın sesi duyulmaya başladı. Gazetemiz Kayseri Gündem'in de olta balıkçı larının sorunlarını duyurması ile Kayseri'de amatör sportif olta balıkçılarına ayrılan alanların darlığından ve barajda balık avı izni alan kiracıların misina ağ ile yaptıkları bilinçsiz avlanmadan şikayetçi olan amatör oltacılar, çatısı altında birleştikleri KOB-DER kanalıyla avlak olarak açılmasını istedikleri alanları ve bilinçsiz avlanma ile ilgili şikayetlerini Tarım Hayvancılık İl Müdür Özkan KAYACAN 'a ilettiler.

Kayseri İl Müdürü KAYACAN , amatör olta balıkçılarının talep ettiği avlak alanlarının büyük bir kısmını amatör olta balıkçılarının kullanımına açtı. Amatör olta balıkçıları derneği bu çalışma için Kayacan'a bir plaket sunarak teşekkürlerini iletti, ancak kanunen yasak olan misina ağ kullanımında denetimlerinin zayıflığı nedeniyle barajda balık kalmadığını iddia eden sportif olta balıkçıları çok sıkıntılılar.



Kanunen yasak olan misina ağlarla yapılan Kanunen yasak olan misina ağlarla yapılan katliam lar barajlardaki canlı yaşamını tehdit etmekte ve biz amatör oltacılar gelecek açısından çok endişeliyiz. Avlak alanlarımızı sağ olsun can Müdürümüz genişletti; fakat barajlarda artık tutacak balık bulamıyoruz. Ağcılar, tüm barajları yasak olan misina ağlar ile doldurmuş durumda olmalarına rağmen, onlara yönelik denetimler çok yetersiz ve üstelik çok garip biçimde amatör olta balıkçısına yönelik denetimler artarak, her türlü sürüyor.

Örneğin Kiralama Şartnamesinde Yamula Barajı 'nda tüm yıl boyunca tutulabilecek sadece bir ton alabalık olduğu yazılı. Kira bedeli belirlenirken bu rakam baz alınmış, halbuki ağcılar misina ağlar ile neredeyse günde bir ton alabalık tutuyorlar. Yani o rakamda problem var. Üstelik amatör olta balıkçılarının burnunun dibine yasak misina ağları geriyorlar ve kavgalar, tatsızlıklar yaşanıyor. Aslında ağcılar kullandığı yasak ağları sportif balıkçıların görmesinden rahatsızlar ve tuttukları balık miktarına şahit olmaları da canlarını sıkıyor. Burada çok ciddi sakat bir durum var ve yetkililerin dikkatini bu konuya çekmek istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde KOB-DER, Kayseri'deki idarecilerimizin yetki sınırlarını aşan, hafta içi amatör olta balıkçılığı yasağına karşı da Türkiye'deki diğer oltacı dernekler ile birleşerek, Bakanlık nezdinde çalışmalar yapacak. Sayın Müdürümüzün de desteklediği ağcıların kıyıya 100 metre yanaşmaması için taleplerimizi Bakanlık'ın ilgili kurumlarına iletiyoruz.

Şahsım ve temsil ettiğim amatör olta balıkçıları adına söylemem gerekir ki: Biz can Müdürümüz Özkan KAYACAN'dan razıyız, sağ olsun; var olsun. Gayretli, duyarlı, sorunları çözmede samimi bir idareci. Allah, ondan razı olsun. Memleketin her yerinde Müdürümüz gibi idarecileri çoğaltsın.

Ancak sadece bir kişi ile olmuyor problemlerin çözümü. Duyarlılık hepimize lazım ve kimse bindiği dalı kesmemeli. Kurum'da çalışan görevlilerden, Kolluk güçlerinden, kooperatif üyelerine, çiftlik sahiplerine, amatör olta balıkçılarına kadar herkesin en az Müdür bey kadar duyarlı, samimi ve idareci olması gerekiyor' dedi.

KOB-DER Genel Sekreteri Arslan, Kayseri Jandarma Komutanlığı'nın da amatör olta balıkçıları ile muhataplıklarında özenli olması gerektiğini, yetkililerin olta balıkçısına destekçi olmalarını beklediklerini ifade ederek önümüzdeki aylarda Kayseri Belediyeleri ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde bir balık avı turnuvası yapacaklarını, 15 Mart Cuma günü 19.00'da ise Melikgazi Tiyatro Salonu'nda KOB-DER'in ilk Genel kurulu'nun yapılacağını söyledi.