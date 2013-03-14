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Yangın Yerinde Çocuk Kaldı İddiası Harekete Geçirdi

Kayseri'de sabah saatlerinde 14 katlı binanın 11.katında buzdolabının elektrik kablosundan çıkan yangın paniğe neden olurken, evde bir çocuğun olduğu söylentisi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın Yerinde Çocuk Kaldı İddiası Harekete Geçirdi
Sabah 07.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Sena Apartmanı'nın 11. katında buzdolabının elektrik kablosundan dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Aile evden kendi imkanlarıyla çıkarken, dairede bir çocuğun bulunduğu söylentisi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Merdivenli araçlarıyla 11. kata çıkan ekipler, evde kimseyi bulamadı.

Olayı duyan baba Hayrullah Y. evine gelerek itfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dışarı çıkan baba Hayrullah Y., "Buzdolabının elektrik kablosundan ateş çıkmış. Etraf duman olmuş. Ben işteydim. Çocuklarım ve eşim evdeydi. Onlar bir şekilde dışarı çıkmış. Kapıcı yangına müdahale edecekmiş ama vanada su yokmuş. İtfaiye geldikten sonra yangını söndürebildik" diye konuştu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.(iha)
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