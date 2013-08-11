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Yangını Bıraktılar Kavgaya Tutuştular

Kayseri’de, öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, çalışmalar sırasında meraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Yangını Bıraktılar Kavgaya Tutuştular
 Kayseri’de, öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, çalışmalar sırasında meraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı. 

Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi’nde bir apartmanda yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrası itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale ederken, siren seslerini duyan meraklı vatandaşlar yangının olduğu apartmanın önünde toplandı. İtfaiye ekipleri vatandaşlar nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlanırken, polis vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmaya çalışırken, meraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavga çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden engellendi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonrasında dairenin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi. (İHA)
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