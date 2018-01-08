“Yanlış ayakkabı seçimi ağrı nedeni”

Doğru ayakkabının; ayağa içten bakıldığında görülen kavisli yapıyı yani ‘ayak ark’ı ya da ‘arkus’u kavraması gerektiğini belirten Prof. Dr. Halıcı, ayak arkını kavramayan ayakkabıların uyuşukluk, belli bölgelerde nasır oluşumu ve vücutta ağrılara kadar giden sonuçlara neden olabileceğini ifade etti.



Ayakkabı ayak arkını kavramalı

Prof. Dr. Halıcı, “Kişi ayağını yere bastığında ayağı tamamen yere temas ediyorsa bu, düztabanlıktır. Ya da ayak kavsi normalden daha yukarı çıktıysa bu da ‘anormal ark yüksekliği’ dediğimiz başka bir hastalıktır. Sağlıklı bir ayakkabı bu arkusu desteklemeli, çökmesini önlemeli ve ayağın tüm noktalarına eşit olarak yük dağılımını sağlamalıdır. Eğer ayakkabı bu şartları sağlamıyor ya da sıkıyorsa uyuşukluk, yanlış noktalara yük biniyorsa nasır oluşumu, ya da dar bir ayakkabı giyiliyorsa baş parmakta çıkıntılar ve kemikleşmeyle giden ‘halluks valgus’ adı verilen bir hastalık oluşur. O bakımdan, doğru ayakkabı dediğimiz ayakkabı ayağın arkus yapısını kavrayan; ayaktaki yük dağılımı noktalarına eşit yük dağılımı sağlayan ve topuğu da belli bir miktar yükseklikte tutan ayakkabı demektir” diye konuştu.



Ayakkabı ne çok düz ne de çok yüksek olmalı

Doğru ayakkabının, topuk yüksekliğinin 2 ile 4 santimetre arasında olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Halıcı, babet gibi dümdüz ayakkabıların da ayak arkını kavramayan ayakkabılarda olduğu gibi ağrılara neden olacağını dile getirdi. Prof. Dr. Halıcı, “Babet giyildiğinde ayağın arkasındaki ‘aşil tendonu’ dediğimiz; vücudun en güçlü tendonuna yük bindirerek burada bir takım ağrılı hastalıkların doğmasına neden olabilir. Ayağın iç kısmında aşırı yüklenmeler sonrası ağrılı ayağa, biraz daha bu sürece devam edilirse vücudun diğer bölgelerinde, dizde ve diğer yerlerde bozukluklara neden olur” dedi.



Hafif ama dayanıklı malzemeden yapılmış ayakkabı seçilmeli

Ayakkabı seçerken, gerçek ortopedik olanlarının ve amaca uygun ayakkabı alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Halıcı, ayakkabı ağırlığının da sağlık açısından sakıncalı olduğuna değindi. Hafif, ancak dayanıklı malzemeden üretilmiş ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Halıcı, “Ağır bir ayakkabı kullanmak her zaman için riskleri beraberinde getiriyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde fazla ağır aktivite gösteren insanlarda ayakkabı ağırlığı arttıkça parmak uçlarında meydana gelen takılmalar ve buna bağlı düşmeler meydana gelebiliyor. Ayrıca kış döneminde su geçirmez ayakkabı giyilmediği zaman da, yağmur ve kar ile birlikte ağırlaşan ayakkabılar erken dönemde yorulmaya, daha fazla enerji harcamaya ve bir takım kaza ve yaralanmalara neden olabiliyor. O nedenle mevsimine göre ayakkabıların hafif ama dayanıklı malzemeden, kış için kullanılanların da su tutmayan malzemeden tercih edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.