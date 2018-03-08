Yapımcı Mehmet Bozdağ: ÇİLESİZ ZAFER OLMAZ!

Diriliş Ertuğrul’un Yapımcısı Mehmet Bozdağ, reyting rekortmeni dizi hakkında Kayseri Gündem’e konuştu.Çile ve acı çekilmeden kahramanlık yaşanılmasının söz konusu olamayacağını ifade eden Mehmet Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul büyük bir Türk kahramanlığını anlatıyor. Bu kahramanlık hikâyesini anlatırken bir devletin nasıl kurulduğunu tarif ediyor.Modern çağ insanlara emeği, sabrı unutturdu. Bazen izleyici daha çabuk bir şekilde muzafferiyete ulaşmak ve bunu dizide izlemek istiyor. Fakat çilesiz zaferin muvaffakiyetsiyesizliği tez olur. Çileye ve acıya talip olmayacak isek kahramanlığa da talip olunmaması gerekiyor. Dünya’da böyle bir profil yok. Böyle bir süreç de yok. Nitekim ecdadımız da bazı zamanlarda hatalar yaptı ama her şeye rağmen bu toprakları vatan kılabildi. ” diye konuştu.Diriliş Ertuğrul dizisinin hızla yoluna devam edeceğini belirten Bozdağ, yaşanan imtihanın bizim imtihan olduğunu söyleyerek;“ Bir kahraman yaşadığı acılar karşısında nasıl tavırlar sergiler, işte kahramanları da kahraman yapan budur. Bir bölümde Ertuğrul’un oğlu kaçırıldı, işte kahraman bu olaydan hangi dersi çıkarmalı bu konu önemli. Biz bir strateji üretiyoruz, bun da Müslüman olduğumuz için yapıyoruz. Düşmanın hilesini fark edemediğimiz anda büyük bir imtihan yaşanıyor. Elbette yaşanan bu imtihan bizim kendi imtihanımızdır. Çile ve acıyı yaşamadan, Hz. Yusuf gibi kuyuya atılmadan, köle pazarında satılmadan kimse kolaylık beklemesin. Bu sezon sonuna kadar Diriliş Ertuğrul’da büyük değişimler yaşanacak. Herkesin şoke olacağı bölümler bizleri bekliyor. Diriliş Ertuğrul yoluna hızla devam edecek “dedi.Dizinin milletimize tarihi hafızasını hatırlattığına dikkat çeken Bozdağ açıklamasını şöyle sürdürdü;“Bizim dizimizin alt metninde; ‘ey düşman bekle, bu gelen Muhammedîn ordusudur’ sözü yer alır. Bilindiği gibi Mehmet ismi Hz. Peygamberimize gösterilen saygıdan ötürü verilmiş bir isimdir. Allah bugün de bu vatanı koruyan tüm Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Her Mehmetçik bugün Afrin’de bir Ertuğrul Gazi gibi savaşmaktadır. Şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimizi saygı ile anıyoruz. Diriliş Ertuğrul dizisini Türk halkı bağrına bastı. Bu sevgiye layık olmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Diriliş Ertuğrul bir destanın öyküsüdür”