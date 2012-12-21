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Yardıma Muhtaçlara Dağıtılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2013 yılı içerisinde bölge halkından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere ihale ile ekmek satın alındığını söyledi.

Yardıma Muhtaçlara Dağıtılacak
Melikgazi Belediyesi olarak her yıl bakıma muhtaç, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşları aç bırakmamak amacıyla ihale ile ekmek alınarak dağıtımın yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç “Belediyelerin kuruluş amaçlarından biride sosyal belediyecilik ilkesidir. Toplumda birlik ve beraberliği, barış ve huzurun sağlanması amacı ile toplumda sosyal dengenin oluşturulması amacı ile belediyelere yasa tarafından yetki verilmiştir. Bu amaç ile her yıl özürlü, yaşlı, çalışamayacak kadar rahatsız, kimsesiz, bakıma muhtaç insanlarımıza ekmek ve aş evlerinden yemek verilmektedir. Bu ilke çerçevesinde 2013 yılı içerisinde 3 milyon adet ekmek alımı için ihale yapıldı“ dedi.
Ekmekleri ilçe sınırları içerisinde 13 ayrı bölgede günlük ekmek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hem ilçe sınırları içerisinde aç birey bırakmıyoruz, hem de semtler arasında ayrım gözetmeksizin yatırım ve hizmet gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
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