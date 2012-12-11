Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmeyerek taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçlarından yargılanan sanıklar C.S., M.K. ve İ.B. duruşma salonunda yer almadı.

Kazada hayatını kaybeden Arif Karamalı’nın babası Maşallah Karamalı mahkemede verdiği ifadesinde, “Bu olay basit bir trafik kazası değildir. Oğlum aracın içerisinde diri diri yandı. Araba yanıyor, bazı askerler çabalıyor. Benim oğlum suçsuzdu. Ben devlete ne diyeyim?” ifadelerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı cezaevi aracını üreten şirketten, mahkumları taşıyan araçta mahkum çıkış kapısının olup olmadığının tespitinin yapılması ve bilir kişi raporlarında bulunan eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan ölen mahkumların yakınlarının avukatlarından Nejdet Edemen ise, “Bu olay kasten öldürme fiilidir. İddianame aşamasında yargıya olan güvenimiz sarsıldı. Sanıklar huzura getirilsin, tanıklarla yüzleştirilsin. Davanın bu kadar uzamasına hayretle bakıyorum. Yargıya olan güvenimiz sarsıldı” diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı bazı belgelerin istenmesi üzerine ileri bir tarihe erteledi. (iha)

