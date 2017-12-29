‘YAŞAMAZ’ DENİLEN DÖRDÜZLER İLK YAŞ GÜNLERİNİ KUTLADI

Kayseri'de geçen yıl Zeynep-Milazım Atmaca çifti, gördükleri tedavi sonrasında dördüz bebek sahibi oldu. Doğumdan sonra doktorların ‘Yaşamaz’ dediği Devran, Miran, Havin ve Ezmira kardeşler, hayata tutundu. 1’inci yaş günlerini aileleri ile beraber kutlayan dördüzler, ilk adımlarını da atmaya başladı.Pazarcılık yaparak geçimini sürdüren baba Milazım Atmaca, çocuklarının sağlığının iyi olduğunu söyleyerek, “Çocuklarımızın dünyaya geleceklerinden umudumuz yoktu. Çünkü doktorlar bize sürekli ‘Çocukların yaşayıp yaşamayacağı belli değil’ diyorlardı. Bizde ‘Canı veren Allah, alanda Allah’ dedik ve sonuna kadar mücadele ettik. Çok şükür hiçbirinde bir sıkıntı yok. Hepsi iyiler” dedi.Dördüzlerin aylık sadece mama ve bez giderlerinin 2 bin TL’yi bulduğunu kaydeden Atmaca, çocukların masraflarına yetişmekte güçlük çektiğini kaydederek, yetkililerden yardım istedi. Çocukların bakımının da çok zor olduğunu kaydeden Atmaca, “Çocukların aylık mama ve bez masrafları aylık 2 bin TL’yi buluyor. Bir çocuğun aylık masrafını bir 4 ile çarpıyoruz. Ben geçimimi pazarcılık yaparak sağlıyorum. Mama ve bezleri eczacı arkadaşımızın oradan karşılıyorum ama oraya da baya bir borç birikti. Onlarda bizi idare ediyorlar” şeklinde konuştu.