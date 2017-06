Yaşar Hacısalihoğlu: FETÖ’nün 2019 ajandası

Akşam gazetesi köşe yazarı Yaşar Hacısalihoğlu bugünkü yazısında 18 maddeyle FETÖ’nün 2019 ajandasını yazdı. Hacısalihoğlu ayrıca, FETÖ’nün 2019’u kendisi için tutunacak son dal, son umut olarak gördüğünü ifade etti.

Son bir kurtuluş umudu olarak 2019 seçimlerine sarılan FETÖ’nün üyelerini motive etmek için 2019 seçimlerinden istedikleri sonucu alması gerekiyor. Bu yüzden FETÖ için olmazsa olmaz olan “2019 seçim yılına kadar özellikle tutuklu örgüt üyelerinin direncin kırılmaması, duruşmalarda ortak bir dilin ve direnişin sürdürülmesi.” diyen Hacısalihoğlu, 2019 yılına kadar FETÖ’nün ajandasında yer alan 18 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Duruşmalarda her türlü kanıta rağmen her şey inkâr edilecek ve FETÖ’cü kimliği asla kabul edilmeyecek.

2- 15 Temmuz’a ilişkin sis perdesi üretilerek, buna dönük algı yaygınlaştırılacak.

3- Bunun için “kontrollü darbe” söylemi, zihinleri bulundurmak amacıyla gündemde tutulmaya çalışılacak.

4- Mahkeme süreçleri, soruşturma, kovuşturma aşamalarında özellikle kripto unsurlar eliyle her türlü manipülasyon, tehdit, rüşvet gibi kirli yol ve yöntemler imkan buldukça devreye sokulacak.

5- Zaman zaman FETÖ tutuklularına yönelik yaşanan tahliyelerin kamu vicdanını zedelemesinden azami istifade edilecek.

6- Tüm davalar mümkün olduğunca hukuki zeminden siyasal kimliğe dönüştürülmeye çalışılacak.

7- Böylece 15 Temmuz'un arkasındaki toplumsal desteğin kararlılığı zayıflatılması arzulanacak.

8- Özellikle örgütün kripto ve gri kadroların sürdürdükleri konumları yardımıyla mağduriyetler üretilecek.

9- Üretilen bu mağduriyetler üzerinden doğrudan hükümet ve bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınacak.

10- Tutunulacak bir dal misali, 2019 için yeni bir siyasi kulvarın oluşumu hedeflenecek.

11- Bunun için mümkün olursa yeni bir oluşuma veya mevcut bir oluşuma doğrudan veya dolaylı destek olunacak. Bu noktada özellikle örgütün dış bağlantıları, bu alanda cesaretlendirici bir unsur olarak seferber edilecek.

12- Özellikle referandumun “hayır” cephesinin dayanışma içinde olması arzulanacak. Bu konuda Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun çabalarına bel bağlanacak.

13- Birçok alanda örgüte yönelik henüz yeterince ince temizlik yapılmamış olmasından azami istifade edilecek. Sadece kripto örgüt unsurları değil, doğrudan örgüt üyesi olmayan ancak geçmişte birlikte birçok ortak çabanın içinde olunan kişi ve kurumlardan yararlanmaya çalışılacak. Bu konuda özellikle mülki idare amirleri içindeki gri kadrolara bel bağlanacak.

14- Bu kadrolardan özellikle FETÖ mücadelesinde hararetin düşmesi, mümkünse sulandırılması ve soğutulmaya çalışılması için istifade edilecek.

15- FETÖ mücadelesinin simge isimlerinden Denizli Başsavcısı Mustafa Alper’in şehit olmasından hemen sonra, FETÖ bağlantılı bazı şirket sahiplerinin tahliyesi gibi örneklerin artması arzulanacak, bunun için uğraş verilecek.

16- Hedef her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Bunun için “Erdoğan düşmanlığı” kirli ve karanlık projesinin iç ve dış destekçilerinden azami yararlanılacak.

17- Örgütün uluslararası ağında yer tutan tüm unsurlarıyla ilişkiler diri ve güçlü tutulacak, güncel gelişmelere göre sürekli aktif bir işbirliği devrede olacak, bu kadroların ve unsurların Türkiye ve Erdoğan karşıtlığıyla örgüt çıkar ve beklentileri özdeşleştirilecek.

18- Bu bağlamda sürekli olarak uluslararası alanda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine yayınlar, makaleler, haberler, programlar planlanacak, uluslararası düzeyde yazılı ve görsel medyada sık, sık yayımlanacak. Bu konuda maddi hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacak, gri propaganda tekniklerinin her türlüsü kullanılarak, Türkiye için; demokrasi ve hukuk dışı bir ülke görüntüsü yerleştirilmeye çalışılacak.

