Yaşıtları Eğlenirken O Okul Harçlığını Çıkartıyor

Vali Saffet Arıkan Bedük İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 6’ıncı sınıf öğrencisi Emre Gençoğlu, okul harçılığını bir dürüm salonunda çıkarıyor. Ailesine de destek olmak istediğini söyleyen Emre Gençoğlu, tatilde eğlenmek yerine çalışmayı tercih ettiğini ifade etti.

Okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte çalışmaya başladığını dile getiren Emre Gençoğlu, “Ben aileme destek çıkmak için çalımaya başladım. Hem aileme destek oluyorum hem de okul harçlığımı çıkarıyorum. Dürüm salonunda temizlik, bulaşık ve dürüm sarma işlerine bakıyorum” diye konuştu.

Gelecekteki mesleğini belirlediğini dile getiren Gençoğlu, “Derslerim biraz kötü ama ikinci dönem daha çok çalışarak, kötü olan derslerimi kurtaracağım. Gelecekteki hedefim de polis olmak” ifadelerinde bulundu.

Emre’yi dürüm salonunda çalıştırmak için yanlarına aldıklarını söyleyen Seçkin Kebap Salonu’nun sahibi Mehmet Sarıdağ, “Emre çalışkan bir arkadaşımız. Kendisini yanımıza aldık ve çalıştırmaya başladık. Hem ekmek parası kazanıyor hem de ailesine destek oluyor” şeklinde konuştu.

Yarıyıl tatilini eğlenerek geçiren öğrenciler de Erciyes Kayak Merkezi’ni tercih ediyor. Aileleri ile birlikte kayak merkezine gelen öğrenciler, kayağın ve karın keyfini çıkarıyor.