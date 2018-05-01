Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlarına aldırmadan Türkiye turunu çıktılar

Sakaryalı 61 ve 54 yaşındaki motosiklet sevdalısı 2 kafadar, ilerleyen yaşlarına aldırmadan Türkiye turuna çıktı.

Yaşlarına aldırmadan Türkiye turunu çıktılar
Sakaryalı 61 yaşındaki Muhterem Yıldırım ve 54 yaşındaki Fuat Barutçu, motosikletleri ile Türkiye’yi gezmek için yola çıktı. Kayseri’de bir süre konaklayan 2 kafadar, Doğu ve Güneydoğu’daki tarihi ve turistik yerleri görmek için lastik eskitiyor.
20 yaşından beri motosiklet kullandığını ve seyahat etmeyi sevdiğini kaydeden Muhterem Yıldırım, “Motosiklet kullanmasını seviyorum. Sakarya’dan yola çıktık, Diyarbakır ve Şanlıurfa seyahatimize devam ediyoruz. 20 yaşından beri motor kullanıyorum. Seyahatimizde beni görenler kaskı çıkardığımda amca veya dede diyorlar ama ben motor kullandığım için kendimi yaşlı hissetmiyorum. Türkiye’yi seviyoruz, gezmeyi seviyoruz. Türkiye’nin her yeri güzel” dedi.
54 yaşındaki Fuat Barutçu da, “Sakarya’dan yola çıktık ve bugün Kayseri’de konakladık. Türkiye’yi seviyoruz. Vakit buldukça böyle seyahatler düzenliyoruz. Türkiye’nin görülmesi gereken bütün güzel yerlerini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.