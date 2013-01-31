Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki R.E., boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R.E. acil müdahaleye alındı. Aşırı kan kaybeden R.E.’nin boğazında 3 santimetrelik kesi oluştuğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, R.E.’nin daha önce de boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. (iha)
Yaşlı Adam Boğazını Keserek İntihara Kalkıştı
Kayseri’de bunalıma giren 80 yaşındaki adam, boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.
31 Ocak 2013 Perşembe 13:23
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