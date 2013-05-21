Yaşlı Adama ATV Çarptı

Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Galericiler Sitesinin önünde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen S.E.’ye (65) ATV çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 ilk yardım ekipleri yaralı S.E.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazada kafasından darbe alan ve beyin kanaması geçiren S.E. yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. (iha)

