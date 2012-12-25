Yaşlı Çift Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Fırınönü Mahallesi Ada Sokağı’nda oturan engelli İ.K. (63) ve eşi F.K.’dan (60) 2 gündür haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Eve giren yakınları, yaşlı çifti hareketsiz şekilde buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, baygınlık geçiren bir kişiye sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

