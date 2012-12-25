Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı Çift Ölü Bulundu

Kayseri’de yaşlı bir çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüş şekilde bulundu.

Yaşlı Çift Ölü Bulundu
Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Fırınönü Mahallesi Ada Sokağı’nda oturan engelli İ.K. (63) ve eşi F.K.’dan (60) 2 gündür haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Eve giren yakınları, yaşlı çifti hareketsiz şekilde buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken, baygınlık geçiren bir kişiye sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.