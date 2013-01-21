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Yaşlı Çift Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yaşlı Çift Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
Olay, Pınarbaşı ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Komşuları, 74 yaşındaki İsmail Şirin ve 72 yaşındaki Fatma Şirin’den haber alamadı. Komşuların ihbarı sonrasında polis ve 112 ekiplerinin yaptığı çalışmada, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(iha)
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