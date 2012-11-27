Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Serçeönü Mahallesi'nde bulunan Yalı apartmanında yalnız yaşayan 64 yaşındaki S.K.'ya İstanbul'da yaşayan çocuklarının telefon açtığı ancak ulaşamadıkları öğrenildi.

Annelerine ulaşamayan çocukların aynı apartmanda bulunan teyzelerini aradıkları ve annelerini kontrol etmesini istedikleri bildirildi. Kapıyı açamayan S.K.'nın yakınlarının çilingir çağırarak kapıyı açtırdıkları ve S.K.'yı tuvalette hareketsiz vaziyette buldukları öğrenildi.

Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde S.K.'nın tuvalette dengesini kaybederek düştüğü ve kafasını tuvalet taşına çarptığı tespit edildi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan S.K.'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (iha)

