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Yavru aslan ve kaplanlar ilgi odağı oldu

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaklaşık 4 ay önce dünyaya gelen 3 kaplan ve 4 aslan yavrusu, annelerinin yaşadığı bölüme alınarak ziyaretçilerle buluşturuldu.

Yavru aslan ve kaplanlar ilgi odağı oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 4 ay önce dünyaya gelen aslan ve kaplan yavruları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bugüne kadar özel bölümde yaşayan yavru aslan ve kaplanlar, annelerinin yaşadığı bölüme alınınca adeta hayvanat bahçesinin maskotları haline geldi.

Veteriner hekimler tarafından düzenli kontrolden geçirilen ve sağlıklı bir şekilde büyüyen yavrular, annelerinin yanından ayrılmıyor.
Hayvanat bahçesi sorumlusu veteriner hekim Burhanettin Bacak, geçen yıl ekim ayının sonunda üç kaplan yavrusu, kasım ayının başında ise dört aslan yavrusu dünyaya geldiğini söyledi.

Bacak, yeni yavruların dünyaya gelmesiyle ziyaretçilerin ilgisinin de arttığını, yavru kaplan ve aslanların ziyaretçilerin maskotu haline geldiğini ifade etti.
Hayvanat bahçesinde aslan ve kaplan nüfusunun arttığını belirten Bacak, ziyaretçiler tarafından yavrulara gösterilen ilginin yoğun olduğunu kaydetti.




AA
 
 
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