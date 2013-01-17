Yaz- Boz Sistemi İle Yakalandılar

2013 yılının ilk saatlerinde, 35 yaşındaki K.E. bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmiş ve cesedi sabah saatlerinde ancak fark edilebilmişti. Cinayet büro dedektifleri 16 gün boyunca Kayseri’de 500 iş yerini ve bu iş yerlerine kayıtlı bulunan yaklaşık bin 500 kamyonu inceledi. Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’nde incelenen 38 AS 140 plakalı kamyonun hasarlı olan bölümlerinin olay yerinde bulunan küçük parçalarla uyumlu olduğunun belirlenmesi sonrasında, aracı kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen 28 yaşındaki M.T. ile ağabeyleri 40 yaşındaki N.T. ve 43 yaşındaki A.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro’da sorguları tamamlanan zanlılar, sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. (iha)

