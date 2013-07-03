Yaz Kursları Başladı

Yaz tatilinde öğrencilerin sıkılmaması ve sevdikleri bir branşta kendilerini geliştirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz kursları başlattı.

1 Temmuz'da başlayan yaz kursları 31 Ağustos'a kadar devam edecek. 10-15 yaş grubu öğrencilerin katıldığı yaz kurslarında yedi ayrı branşta dersler veriliyor.

AMAÇ DAHA SOSYAL BİREYLER YETİŞTİRMEK

Yaz kursları ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, amaçlarının daha sosyal bireyler yetişmesini sağlamak olduğunu belirtti. Durukan şöyle devam etti: "Konservatuvarımız, tiyatrodan konserlere, sergilerden kültür gezilerine kadar çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bunların yanında asıl işlevi olan güzel sanatlarla ilgili kurslara da yaz kış devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan yaz kurslarımıza yaklaşık 1500 öğrenci kayıt yaptırdılar. Gitar, keman, piyano, ney, bağlama, halk oyunları ve tiyatro kurslarında eğitim verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatları doğrultusunda gerek yaz, gerekse kış dönemimde kursiyerlerimizden hiçbir ücret almıyoruz."

Yaz kurslarına katılan bazı öğrenciler de yaz tatilini bu kurslar sayesinde çok iyi değerlendirdiklerini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

YILDA 5 BİN KURSİYER

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yaz kursları 31 Ağustos'ta sona eriyor. Güz dönemi kurslarının kayıtları ise 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. 1 Ekim'de başlayan güz dönemi kursları 16 ayrı branşta bir sonraki yılın Haziran ayının ortalarına kadar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 1 yılda yaklaşık 5 bin kişiye farklı branşlarda eğitim veriyor.