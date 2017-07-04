Güneşin cömertçe parladığı, çocukların açık havada daha fazla zaman geçirdiği yaz ayları olumlu yanlarının yanı sıra bazı risklere de davetiye çıkarıyor. Besin zehirlenmelerinden böcek ısırıklarına, güneş yanıklarından idrar yolu enfeksiyonlarına hatta boğulmalara dek birçok sorunla karşılaşılabilir. Dr. Neslihan Korkmaz, çocuklarda en sık görülen 6 yaz riskini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. İşte o önemli uyarı ve öneriler;
“Önce ısırık bölgesini su ve sabunla yıkayın. Isırılan yere hemen karbonatlı su ya da kaşıntıyı kesen losyon sürmeyin. Kaşıntıyı azaltmak için 10 saniye parmakla baskı uygulayın. Buz uygulaması, amonyaklı su ile kompres de iyi gelecektir. Kaşıntı çok şiddetliyse hekime danışarak krem kullanabilirsiniz. Kırsal bölgelerde çocuğunuzu pencereler kapalıyken uyutun ve giysilerini kontrol etmeden giydirmeyin. Piknik alanına giderken parlak renkli, kol ve bacağı açıkta giydirmeyin. Arabanın camlarını kapalı tutun. Arı sokması ise çok ciddi sorunlara hatta hayati riske neden olabildiğinden mutlaka o bölgeyi sabun ve bolca soğuk su ile yıkayın; eğer vücutta şişme ve kızarıklıklar oluşuyorsa hemen hastaneye gidin.”
“Kene ısırığı halsizlikten şiddetli ağrıya, burun kanamasından kanlı dışkılamaya dek birçok şikayetle kendini gösteriyor. Kene ısırığına karşı; piknik alanlarına giderken (su kenarları, otlaklar, çalılık vb) uzun giysiler giyin, bacaklarınızı açıkta bırakmayın, paçaları çorap içine koyun. Böcek kaçırıcı sıvı ve jeller de cilde sürülebilir veya giysilere emdirilebilir. Ancak bu maddelerin az da olsa sağlık için sakıncaları olduğunu dikkate alın. Dönüşte tüm vücudunuzu kontrol edin, yapışık keneyi çıkartmaya zorlamayın, hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Kibritle yakma, kenenin üzerine kolonya, alkol veya kimyasal madde sürmek tehlikeli.”
“Özellikle kız çocuklarda sık görülüyor. Yazın görülme sıklığı daha da artıyor. Hijyeni iyi olmayan havuz ve kirli deniz idrar yolu enfeksiyonuna neden olabiliyor. Sık idrara çıkma, mide bulantısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çocuğunuzu idrar yolu enfeksiyonlarından korumak için temizliğinden, hijyeninden emin olmadığınız havuza sokmayın, umumi tuvaletlerde özen göstermesi için bilinçlendirin. Hastalığın tedavisinde bol sıvı ve doktor kontrolünde antibiyotik gerekiyor.”
Kurum Haberi
- Sinek ve böcek ısırıkları
“Önce ısırık bölgesini su ve sabunla yıkayın. Isırılan yere hemen karbonatlı su ya da kaşıntıyı kesen losyon sürmeyin. Kaşıntıyı azaltmak için 10 saniye parmakla baskı uygulayın. Buz uygulaması, amonyaklı su ile kompres de iyi gelecektir. Kaşıntı çok şiddetliyse hekime danışarak krem kullanabilirsiniz. Kırsal bölgelerde çocuğunuzu pencereler kapalıyken uyutun ve giysilerini kontrol etmeden giydirmeyin. Piknik alanına giderken parlak renkli, kol ve bacağı açıkta giydirmeyin. Arabanın camlarını kapalı tutun. Arı sokması ise çok ciddi sorunlara hatta hayati riske neden olabildiğinden mutlaka o bölgeyi sabun ve bolca soğuk su ile yıkayın; eğer vücutta şişme ve kızarıklıklar oluşuyorsa hemen hastaneye gidin.”
- İshal ve besin zehirlenmesi
- Güneş çarpması ve güneş yanıkları
- Kene ısırığı
“Kene ısırığı halsizlikten şiddetli ağrıya, burun kanamasından kanlı dışkılamaya dek birçok şikayetle kendini gösteriyor. Kene ısırığına karşı; piknik alanlarına giderken (su kenarları, otlaklar, çalılık vb) uzun giysiler giyin, bacaklarınızı açıkta bırakmayın, paçaları çorap içine koyun. Böcek kaçırıcı sıvı ve jeller de cilde sürülebilir veya giysilere emdirilebilir. Ancak bu maddelerin az da olsa sağlık için sakıncaları olduğunu dikkate alın. Dönüşte tüm vücudunuzu kontrol edin, yapışık keneyi çıkartmaya zorlamayın, hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Kibritle yakma, kenenin üzerine kolonya, alkol veya kimyasal madde sürmek tehlikeli.”
- İdrar yolu enfeksiyonu
“Özellikle kız çocuklarda sık görülüyor. Yazın görülme sıklığı daha da artıyor. Hijyeni iyi olmayan havuz ve kirli deniz idrar yolu enfeksiyonuna neden olabiliyor. Sık idrara çıkma, mide bulantısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çocuğunuzu idrar yolu enfeksiyonlarından korumak için temizliğinden, hijyeninden emin olmadığınız havuza sokmayın, umumi tuvaletlerde özen göstermesi için bilinçlendirin. Hastalığın tedavisinde bol sıvı ve doktor kontrolünde antibiyotik gerekiyor.”
- Tatil kazaları
Kurum Haberi