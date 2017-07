Yaz spor okulları açılışı yapıldı

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici, 81 il merkezinde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek çocukların boş yerlerde zaman harcamamalarını ve spora yönelmelerini istediklerini kaydetti. Eskici, “Ülke nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak, onları zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sportmen bir nesil oluşturmak amacıyla 81 İl merkezinde her yıl uygulanan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaz Spor Okulları öğrencilerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından önem arz ediyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız boş yerlerde zaman harcamasınlar, spora yönelsinler. Bu noktada onlara spor branşlarını sevdirerek bu tür faaliyetleri organize ediyoruz. Onları gelecekte ülkemizi başarıyla temsil eden önemli sporcular olarak görmek istiyoruz. Bugün burada Yaz Spor Okullarına katılanlardaki heyecanı görmek beni son derece mutlu etti. Kayseri genelinde şu anda merkez ve ilçeler olmak üzere tüm salon, saha ve parkurlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul spor salonlarında çeşitli branşlarda faaliyet göstermekteyiz. 5-18 yaşlarındaki çocuklar ve gençlere sporu sevdirmek, toplumda spor kültürünü oluşturmak, sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak, spor kulüplerine sporcu yetiştirmek teşkilatımızın ana hedeflerinden bir tanesidir. İl müdürlüğümüzün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz, spor kulüplerimiz, kendi bünyelerinde kurs açmış bulunmaktadırlar. İl Müdürlüğü olarak tüm kurum kuruluş ve kulüplere spora verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yaz Spor Okullarından yetişen sporcu öğrencilerimiz okul sporlarında büyük başarı elde etmiş, spor adına bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Okul takımlarımız Türkiye şampiyonalarına kalmış, dereceler elde etmişlerdir. Yaz Spor Okullarında spora yönlendirilen çocuklarımız 2016-2017 Yılı Okullar Arası Müsabakalarında Takım ve Ferdi Branşlarda Kayseri büyük başarıya imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek için eğitimler verildiğini dile getirerek, “İl Spor Merkezlerinde çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak ve sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığını kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak en önemlisi ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmektir. İl Spor Merkezlerimizde yaklaşık 50 bin öğrencimize eğitim verilmektedir. Yaklaşık 400 okulda ve salonda 26 branşta kayıtlar yapılmıştır. Öğretmenlerimize okullarımızın sahalarının emirlerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Biz istiyoruz ki okullar tatil olduğu bu dönemde antrenör ve öğretmenlerimizin nezaretinde sportif faaliyetlerine devam etsinler. Hem zihinsel gelişmelerini tamamlasınlar hem de ruhi güzelliklerini ortaya çıkarsınlar. Böylece yeni başlayacak eğitim ve öğretim yılına da hazır gelsinler. Siz sevgili çocuklar ve gençler siz bizim kaynağımızsınız, ülkemizin geleceğisiniz. Siz ülkemizin adını ileriye götürecek bizleri gururlandıracak, uluslararası müsabakalarda Türk Bayrağımızı göndere çektirecek ve tüm Türkiye’yi sevince boğacaksınız. Sizlere güvenimiz sonsuzdur” dedi.

“İnşallah başarılar artarak devam edecek”

Vali Yardımcısı Dr. M.H.Nail Anlar başarıların artarak devam edeceğinin altını çizerek, “Kayseri’yi spor anlamında oldukça önemli mesafeler kaydetmiş bir ilimiz. Geçen yıl 18 bin evladımıza spor yaptırma imkanı bulduk, bu yıl inşallah hedefimiz 50 bini geçmek. Kayseri Büyükşehir Belediyemizde sportif faaliyetlerde bulunuyorlar, onların hedefine 50 bin gence spor yaptırmak, toplamda 100 bin öğrencimize spor yaptırmış olacağız. Bu rakam Türkiye için oldukça büyük bir sayı. İnşallah başarılar artarak devam edecek. Spor yapmak niye önemli, bilimsel bir gerçek ki spor yapan insanlar hayata daha pozitif bakıyorlar, daha mutlu oluyorlar. Artık Türkiye olarak sporcularımız oldukça büyük başarılara imza atıyorlar” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam etti. Programa katılan protokol üyeleri de ok ile gösteri atışı yaptı.