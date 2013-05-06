Yazar İhsan Görücü Öğrencilerle Buluştu

Yazar Görücü, öğrencilere hayatın safhalarında iyilik ve toplumsal yaşamın karşılıklı iyilik ve güleryüzle yaşanır olabileceğini, toplum olarak bu şekilde huzurlu bir yaşam tarzını yakalayabileceğimizi “Mihrapta Konuşarak, Medyada Yazarak Varoluş” kitabındaki yazılarından örnekler vererek anlattı ve iyilik eksenli yaşamanın esas olduğu konusunda öğrencilerle soruları doğrultusunda cevap vererek sohbet etti.

Ayrıca insanın kişisel olarak kararlı olması, kararında kararlı olması gerektiği ve ders çalışma ile yaşamın diğer çalışmalarında yılgınlığa, bezginliğe pesimist (kötümser) duruşa yer olmadığı, en güç koşullarda dahi kararlı duruş ve optimist (iyimser) düşüncelerle olaylara yaklaşmanın önemini izah etti.

Yazar Görücü “Suya atılan patates pişince yumuşayarak yenecek kıvama gelir, yine sıcak suda pişen yumurta pişerek yenecek kıvama erer. Hayatın ve çekilen zorlukların, karşılaşılan engellerin aşıla aşıla yaşanması insanı kıvamında pişmiş kahve olgunluğunda kişisel gelişimine katkı yapar. Fazla sertleşen ve aşırı yumuşayanı iyi olmaz; duruş ve davranışlarında ortalamayı yakalayanlar hayatta başarılı olurlar. Duruş ve davranışlarımızda makul olmaktır, aldığımız tüm eğitimin amacı. Yatırımların tamamı, ailevi sıkıntıların ve masrafların, tüm özverilerin amacı eğitimli nesil yetiştirmektir” dedi.

Serbest ve özgür ortamda gerçekleşen söyleşi öğrenciler ve öğretmenler tarafından beğeniyle izlendi. Fırsat buldukça tekrarlanması temennisinde bulundular.



